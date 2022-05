Pécresse dit "avoir beaucoup appris" avec sa défaite à la présidentielle

L'ex-candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, le 10 avril 2022, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Valérie Pécresse (LR) a reconnu vendredi avoir "beaucoup appris" à défaut d'avoir "gagné" à la présidentielle, où elle n'a recueilli que 4,78% des suffrages au premier tour.

"En politique, soit on gagne, soit on apprend. On va dire que j'ai beaucoup appris", a déclaré en souriant la présidente de la région Ile-de-France devant la presse à Versailles.

Un mois après sa défaite, l'ex-candidate des Républicains a indiqué avoir "repris (son) souffle". "Je suis partie marcher dans la nature, c'est ce qui ressource le mieux, je vous assure", a-t-elle ajouté, en marge de l'inauguration de la Biennale d'architecture et de paysage (Bac) de Versailles.

Dans son discours, Valérie Pécresse a affirmé sa détermination à "accélérer le rythme de la transition écologique" pour la région, en plaidant pour "une écologie des résultats" et non "punitive".

Le 10 avril, Valérie Pécresse n'avait obtenu que 4,78% des voix, sous les 5% nécessaires pour obtenir un remboursement de ses frais de campagne pour lesquels elle s'est "endettée personnellement à hauteur de cinq millions d'euros".

L'appel de dons qu'elle a lancé pour combler ce trou, qui devait s'interrompre lundi, a été prolongé jusqu'au 31 mai, avec l'objectif de réunir le million d'euros qui manque, les sommes promises jusqu'à présent atteignant les 4 millions, selon son entourage.