Pécresse à Matignon en cas de victoire de la droite? "La femme numéro 2, c'est un peu cliché", répond-elle

La présidente d'Île-de-France veut "faire entendre sa voix" dans la bataille présidentielle.

Valérie Pécresse, à Paris, le 27 juin 2021 ( AFP / THOMAS COEX )

Les candidats potentiels de la droite pour la prochaine élection présidentielle placent leurs pions à dix mois du scrutin. Parmi eux, Valérie Pécresse, qui a une nouvelle fois appelé à l'organisation d'une primaire pour son camp, en dépit du cavalier seul de Xavier Bertrand, qui a déclaré qu'il n'y prendrait pas part. "Il faut une règle du jeu", insiste t-elle. "Il faudra un départage. Je crois qu'une primaire de la droite et du centre, sereine et rassembleuse, c'est possible. Il y a deux choses contre lesquelles je suis vaccinée : contre le Covid, et contre les divisions de la droite. On va gagner cette élection de 2022 parce que les Français ne veulent pas du duel Macron Le Pen et veulent des solutions de la droite", a t-elle déclaré vendredi 9 juillet, sur le plateau des 4 Vérités de France 2 .

Pécresse et "l'école du vice"

Interrogée sur une éventuelle place de prétendante à Matignon en tant que Première ministre dans l'hypothèse d'une victoire de son camp, Valérie Pécresse affiche ses réserves, préférant afficher ses ambitions présidentielles. "La femme numéro 2, c'est un peu cliché!". "J'appelle ça l'école du vice. La femme est toujours vice-présidente, première adjointe...". "Quand j'ai été élue présidente de région, pendnat des mois, mes adversaires m'ont appelée 'Madame la vice-présidente'. C'était un lapsus. C'était pas parce qu'ils voulaient me rabaisser. C'est juste parce que les femmes sont toujours vice-présidentes. Je crois que les femmes peuvent faire entendre leur voix à l'égal des hommes", a t-elle martelé. "Aujourd'hui, il faut faire entendre sa voix et tout l'été je vais faire entendre ma voix", a t-elle encore ajouté.

Alors que Xavier Bertrand a pris une longueur d'avance dans les sondages, trois candidats potentiels de la droite à la présidentielle, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, ont signé en début de semaine une tribune commune pour réclamer "dès que possible" une primaire. "L'homme ou la femme providentiel que certains espéraient ne s'est pas imposé", affirment ces grands élus dans cette tribune publiée par Le Figaro, signée également du patron des centristes Hervé Morin. "L'équipe de France de la droite et du centre prend forme. Mais il nous manque encore un capitaine pour nous mener à la victoire", ajoutent-ils, à la veille d'un très attendu bureau politique des Républicains qui doit se pencher sur la présidentielle. Aujourd'hui un seul candidat est déclaré à droite: Xavier Bertrand (ex-LR), qui semble aussi le mieux placé avec 18% d'intentions de vote selon un sondage publié dimanche, contre 14% à Valérie Pécresse (ex-LR) et 13% à Laurent Wauquiez (LR). Mais il n'écrase pas le match, derrière Emmanuel Macron (24%) et Marine Le Pen (26%).