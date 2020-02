Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pêche: Macron prêt à demander des compensations si besoin après le Brexit Reuters • 20/02/2020 à 22:42









PÊCHE: MACRON PRÊT À DEMANDER DES COMPENSATIONS SI BESOIN APRÈS LE BREXIT PARIS (Reuters) - La France réclamera des compensations si ses pêcheurs sont privés de l'accès à certaines eaux à cause de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a déclaré le président Emmanuel Macron dans un entretien à plusieurs journaux régionaux publié jeudi. Le dossier de la pêche est pour la France l'un des multiples enjeux sensibles des négociations à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après la sortie de celui-ci de l'UE. Des pourparlers qui doivent définir régissant leurs relations au-delà de la période de transition qui s'étend jusqu'à la fin de l'année. "Je veux dire à nos pêcheurs que je me battrai pour eux. Si nous n'obtenons pas les mêmes accès qu'aujourd'hui, nous chercherons des compensations", a dit Emmanuel Macron dans l'entretien publié jeudi. "Je ne laisserai pas nos pêcheurs être touchés par le vote britannique auxquels ils ne peuvent rien." La pêche a été l'objet des toutes premières frictions "post-Brexit" entre Paris et Londres au début du mois, les bateaux de pêche français étant privés de l'accès aux eaux de l'île anglo-normande de Guernesey. Le Royaume-Uni a accordé à la France une autorisation de pêche dans cette zone valable jusqu'à la fin de l'année. (Marc Angrand)

