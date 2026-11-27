La sommelière Paz Levinson au restaurant Anne-Sophie Pic Paris à Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / Joel Saget )

Récemment sacrée sommelière de l'année par le guide Gault&Millau, l'Argentine Paz Levinson savoure d'avoir atteint ce sommet dans un milieu longtemps réservé aux hommes, au terme d'un parcours singulier où se croisent vin, saké, thé et même poésie.

Installée en France depuis plus de dix ans, cette spécialiste du vin âgée de 48 ans dirige depuis 2018 la sommellerie des restaurants d'Anne-Sophie Pic, la cheffe la plus étoilée au monde, de Valence à Paris en passant par Lausanne, Hong Kong, Bangkok ou Dubaï.

"Ce genre de prix, c'est toujours une jolie caresse pour l'âme", confie-t-elle à l'AFP dans Anne-Sophie Pic Paris, la nouvelle table de la cheffe ouverte en septembre au sein de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, face au Louvre.

Le titre de Sommelière de l'année 2027, reçu le 9 novembre, vient après celui décerné l'an dernier à une autre femme, la Française Marion Cirino, de L'Ambroisie à Paris, signe que les femmes se font peu à peu une place dans un univers du vin longtemps très masculin.

"Autre discours"

Pour autant, Paz Levinson récuse l'idée d'un goût ou d'un regard spécifiquement féminin dans un métier qui consiste à choisir les vins, composer la carte et imaginer les accords avec chaque plat.

Elle parle plutôt d'un "autre discours", qui laisse toute leur place aux questions et aux doutes, et à une remise en question permanente.

"Pour moi, c'est une qualité, mais aux yeux des autres, ça peut passer pour une faiblesse", reconnaît cette femme au tempérament réservé, à l'allure douce et au regard rieur.

La cave à vin du restaurant parisien de la cheffe Anne-Sophie Pic, où travaille la sommelière argentine Paz Levinson, le 25 novembre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Mariée et mère d'un garçon, elle défend aussi une autre façon de diriger ses équipes, "plus proche", à l'écoute de chacun pour que tous puissent progresser.

"J'ai l'impression que ma réussite, c'est quand les autres réussissent", résume celle qui a été élue meilleure sommelière d'Argentine en 2010 et 2014, meilleure sommelière des Amériques en 2015, avant de se classer quatrième du concours du meilleur sommelier du monde de l'Association de la sommellerie internationale (ASI) en 2016.

Ses innombrables voyages ont forgé sa vision cosmopolite du métier. "J'aime la diversité du monde, et je crois que c'est un moment incroyable pour les vins du monde entier", s'enthousiasme cette infatigable défricheuse de vignerons.

Pluralité des boissons

La sommelière Paz Levinson au restaurant Anne-Sophie Pic Paris à Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Au-delà du vin, Paz Levinson revendique une "pluralité des boissons" : alcools, cocktails ou infusions, tout peut entrer dans ses accords mets-boissons. Le choix d'un thé en fin de repas, selon l'heure, l'humeur ou la fatigue du convive, compte autant à ses yeux que les heures passées à la cave.

"J'aime jouer avec tous les produits possibles pour éveiller la curiosité du client, et aussi pour trouver le meilleur accord avec l'assiette", explique celle qui se présente en riant comme une "gardienne des saveurs".

Elle a un faible pour le saké, ce breuvage japonais issu de la fermentation du riz, dont elle aime la texture, la douceur et la minéralité, propices à de multiples associations. Le thé et le café sont aussi pour elle de précieux atouts pour jouer sur l'harmonie des saveurs et des températures.

Née à Bariloche, dans les montagnes de Patagonie, Paz Levinson a étudié la littérature à Buenos Aires avant de tomber dans le vin. C'est en travaillant comme serveuse dans un restaurant de la capitale qu'elle s'y initie, puis décide de se former au métier de sommelière.

En France, elle passe par La Ferme Saint-Simon, puis par l'Épicure, la table triplement étoilée du palace Le Bristol, et par Virtus, aux côtés de la Japonaise Chiho Kanzaki et de l'Argentin Marcelo di Giacomo. C'est peut-être là qu'est née sa passion pour le Japon.

Autrice de plusieurs recueils de poèmes, elle n'a jamais renoncé aux mots, même si son agenda chargé lui laisse aujourd'hui peu de temps pour écrire.

"Ce que j'aime dans la poésie, c'est cette façon de condenser quelque chose en quelques mots", dit-elle, livrant peut-être ici le geste parent des accords si fins de Paz Levinson, qui font d'elle la sommelière de sa génération.