Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique : vive le multilatéralisme !

Promotion du commerce équitable, renforcement de la dimension inclusive de la croissance économique, meilleure garantie de la paix et de la stabilité dans les pays du Sud, voilà les points que le neuvième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a choisi de mettre en exergue ces 9 et 10 décembre 2019. Dans la capitale kényane, l'accent a été mis sur la volonté de maintenir, voire de renforcer, le multilatéralisme au moment où, sous les coups de boutoir de l'administration Trump, cette approche et pratique politique, diplomatique et économique des relations internationales est affaiblie. Normal quand le thème principal choisi est « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme ». Pour rappel, ce sont 17 chefs d'État et des représentants de 70 des 79 États membres du groupe ACP qui ont pris part à l'ouverture du sommet. Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP s'est tenu les 6 et 7 novembre 1997 à Libreville. Au Gabon, les dirigeants du groupe ACP se sont à cette occasion engagés à se réunir régulièrement. Depuis, ils se retrouvent en moyenne tous les trois ans.Lire aussi « Si l'Europe manque son rendez-vous avec l'Afrique, elle manquera celui avec l'Histoire »DÉCOUVREZ les pays ACP à travers cette présentation du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernementUn avocat du multilatéralisme nommé Uhuru KenyattaDans son...