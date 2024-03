Pays-Bas: trois personnes relâchées après une prise d'otage toujours en cours

Des membres de la police et des services de secours mobilisés lors d'une prise d'otages le 30 mars 2024 à Ede aux Pays-Bas ( ANP / - )

Trois personnes ont été relâchées samedi à la suite d'une prise d'otage toujours en cours dans une localité des Pays-Bas dont le centre-ville a été bouclé, a annoncé la police néerlandaise qui n'a pour le moment décelé aucun signe d'un "acte terroriste".

Les autorités ont évacué le centre de la ville d'Ede, située à une centaine de kilomètres à l'est de La Haye, depuis le début de la matinée, après que plusieurs personnes ont été prises en otage au Café Petticoat.

"Trois otages viennent d'être relâchés. La situation n'est cependant pas terminée", a indiqué la police dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Des images diffusées par la chaîne publique NOS ont montré trois jeunes gens quittant le bâtiment les mains en l'air.

On ignore s'il y a encore des otages retenus au "Café Petticoat". Les médias avaient évoqué le chiffre de quatre à cinq personnes, dans la matinée.

Auparavant, la police avait annoncé qu'une "prise d'otages impliquant plusieurs personnes (était) en cours dans un bâtiment du centre de la ville d'Ede".

"Nous voyons qu'il y a beaucoup de questions sur le motif. Pour l'instant, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte terroriste", avait-elle ajouté.

"Une situation terrible pour toutes ces personnes. Mon inquiétude et mes pensées vont à eux et à leurs proches. J'espère que la situation sera résolue rapidement et en toute sécurité", a déclaré le maire d'Ede, Rene Verhulst.

Un cordon de sécurité a été mis en place autour du café, un établissement populaire auprès des jeunes et qui a accueilli une fête jusqu'au petit matin samedi.

Plusieurs médias locaux ont rapporté qu'un homme "désorienté" avait fait irruption dans le café et proféré des menaces.

Les habitants d'environ 150 maisons ont été placés en sécurité, selon les forces de l'ordre néerlandaises.

La municipalité locale a indiqué sur son site internet que le centre-ville avait été fermé et que la police anti-émeute et des experts en explosifs se trouvaient sur les lieux.

Les résidents sont appelés à éviter le centre-ville et le trafic ferroviaire a été détourné en raison de l'incident.

L'an dernier, un homme de 27 ans armé de deux pistolets avait pris en otage plusieurs personnes pendant cinq heures dans un magasin Apple à Amsterdam.

Renversé par une voiture de police alors qu'il poursuivait son dernier otage, lequel s'enfuyait du magasin en courant, l'homme était ensuite décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

En 2019, le pays avait été frappé par une fusillade dans un tramway de la ville d'Utrecht qui avait coûté la vie à quatre personnes.

En 2004, le cinéaste néerlandais Theo van Gogh avait été assassiné à Amsterdam par un homme ayant des liens avec un réseau terroriste islamiste néerlandais.