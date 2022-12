Pays-Bas : Le Mondial selon Louis van Gaal

Grand apôtre du 4-3-3 et de l'école offensive batave dans la décennie 1990, Louis van Gaal a laissé loin derrière lui le Totaalvoetbal, pour faire des Pays-Bas une formation plus adaptable et pragmatique. Critiqué au Royaume d'Orange pour le manque de flamboyance de sa sélection, le Pélican n'a fait que confirmer ce que tout le monde soupçonnait depuis le début du tournoi : c'est dans sa personne - davantage que dans le jeu de son équipe – qu'il faut puiser la fantaisie et l'assurance typique du football néerlandais.

Pays-Bas Argentine le 09/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

" Aujourd'hui, je pense que le 5-3-2 est le meilleur système. Vous pouvez attaquer, défendre, mettre la pression partout et, si vous jouez bien, prendre moins de risques." Louis van Gaal

L'Orange pale

Les esprits taquins diront qu'il fallait assister à un entraînement plutôt qu'à un match, pour être témoin de l'action la plus audacieuse des Pays-Bas lors du Mondial qatari. Ce 22 novembre, lesse préparent avant leur seconde rencontre de phase de poules face à l'Équateur et Louis van Gaal s'en va papoter avec sa femme, Truus, les yeux pétillants. Le Pélican glisse alors tranquillement à sa légitime :Reprise en boucle par les médias et sur les réseaux sociaux, la sortie de l'ex-gourou de l'Ajax fera évidemment son petit effet. On ne s'ennuie jamais avec Louis van Gaal. Du moins, tant qu'on ne regarde pas de trop près le football actuellement pratiqué par sa sélection.Jamais étincelants sans être non plus complètement lénifiants, ses Pays-Bas avancent à pas de loups. L'usuelle marche triomphale néerlandaise – celle qui convoque buts à gogo, une-deux étourdissants, batailles d'égos, puis une ultime défaite furieusement romantique – ne sera pas de la partie cette fois-ci. En phase de poules, puis en huitièmes, les Bataves n'ont… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com