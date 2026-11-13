Pays-Bas : la coalition gouvernementale sur la sellette, poursuite des négociations

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten s'adresse à la presse à l’issue de discussions de crise au sein ddu gouvernement, le 13 novembre 2026à La Haye, aux Pays-Bas ( ANP / Robin Utrecht )

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a réussi vendredi à éviter l'effondrement imminent de son fragile gouvernement de coalition à l'issue de négociations marathon, mais la partie reste loin d'être gagnée pour le centriste.

Après plus de sept heures de discussions de crise sur fond de mésentente concernant la politique fiscale — durant lesquelles l'avenir du gouvernement a tenu à un fil —, M. Jetten a annoncé que la coalition restait en place, pour l'instant.

"Ces derniers temps, beaucoup de bonnes choses se sont produites, mais il y a aussi des choses qui ne se passent pas bien. Nous pouvons et nous devons faire mieux", a déclaré M. Jetten, 39 ans, le plus jeune Premier ministre de l'histoire du pays.

"Cela demande des discussions fondamentales, que nous avons entamées aujourd'hui. Ces échanges ne sont pas encore terminés. C'est pourquoi je consacrerai les prochains jours à poursuivre ces pourparlers avec les trois partis de la coalition, de manière calme et mesurée", a précisé M. Jetten.

La crise a éclaté jeudi, lorsque l'un des deux partenaires de coalition, le parti de droite VVD, a voté contre le projet fiscal du gouvernement.

La cheffe du VVD, Dilan Yesilgoz, a affirmé avoir été prise au dépourvu après que M. Jetten et l'autre partenaire de la coalition, le parti de centre-droit CDA, ont obtenu le soutien de formations de gauche pour faire adopter cet accord fiscal.

"Pour nous, ce gouvernement minoritaire est une expérience ratée et les choses ne peuvent plus continuer ainsi", a-t-elle déclaré aux journalistes à l'issue des discussions.

Le vice-Premier ministre néerlandais Bart van den Brink arrive au ministère des Affaires générales, avant une réunion avec le Premier ministre néerlandais Rob Jetten et la vice-Première ministre néerlandaise Dilan Yeşilgöz, le 13 novembre 2026 à La Haye, aux Pays-Bas ( ANP / Sem van der Wal )

Ce différend a fait naître la perspective d'élections anticipées dans la cinquième économie de l'Union européenne, neuf mois seulement après l'accession au pouvoir du centriste Jetten.

Sa coalition, composée de trois partis, ne détient que 66 sièges au sein du parlement, qui en compte 150. Elle doit donc solliciter le soutien d'autres formations pour faire adopter des lois.

Mme Yesilgoz a appelé à une "refonte fondamentale" de la coalition, et M. Jetten lui-même a reconnu la nécessité d'un "nouveau départ sérieux".

Plus tôt ce vendredi, M. Jetten a convoqué ses vice-Premiers ministres, Mme Yesilgoz et Bart van den Brink du CDA, pour des discussions de crise, dans une ultime tentative de sauver son gouvernement.

"Cette coalition est morte"

Le chaos aux Pays-Bas fait écho à des difficultés similaires en Belgique voisine, où la coalition au pouvoir est en plein désarroi en raison de négociations budgétaires.

M. Jetten, tout comme le Premier ministre belge Bart De Wever, a fait l'impasse sur une réunion des dirigeants de l'UE à Dublin afin de se consacrer aux problèmes internes de son pays.

Le chef du parti PRO, Jesse Klaver,lors d’un débat sur le plan fiscal 2027, après un accord entre les partis D66 et CDA à la Chambre des représentants, le 12 novembre 2026 à La Haye, aux Pays-Bas ( ANP / Robin van Lonkhuijsen )

Selon les derniers sondages, le parti PRO de Jesse Klaver (gauche), 40 ans, remporterait les élections, devançant le PVV (extrême droite) du député anti-islam Geert Wilders.

"Cette coalition est morte, en réalité. Il ne reste plus qu'à attendre les funérailles", a déclaré M. Wilders, qui avait provoqué la tenue d'élections en 2025 en retirant son parti du gouvernement, en raison d'un désaccord concernant l'immigration.

Contre toute attente, M. Jetten a décroché une victoire électorale retentissante l'an dernier, parvenant à remonter la pente pour battre Geert Wilders avec une avance extrêmement mince.

Le jeune centriste a été salué pour sa campagne, axée sur un message positif et démontrant qu'il est possible de vaincre l'extrême droite en Europe.

Après quatre mois de tractations avec les dirigeants du CDA et du VVD en vue de former une coalition, il a finalement prêté serment en tant que Premier ministre en février, devenant ainsi le premier dirigeant du pays à assumer ouvertement son homosexualité.