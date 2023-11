Pays-Bas: Greta Thunberg rejoint des dizaines de milliers de personnes à une manifestation d'ampleur sur le climat

Manifestation pour la défense du climat en présence de Greta Thunberg (c), à Amsterdam, le 12 novembre 2023 ( ANP / Robin UTRECHT )

La militante écologiste Greta Thunberg s'est jointe dimanche aux quelque 70.000 participants à une marche pour l'environnement à Amsterdam, "la plus grosse jamais organisée" aux Pays-Bas selon ses initiateurs, pour réclamer davantage d'attention des autorités au changement climatique, à 10 jours de la tenue d'élections anticipées au Pays-Bas.

Portant des pancartes clamant "Notre maison est en feu" et "Justice climatique maintenant", les manifestants se sont rassemblés sur la place centrale d'Amsterdam avant de marcher dans la ville.

Elle était organisée par une coalition réunissant notamment Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam et Greenpeace. Selon eux, il s'agit de la manifestation pour l'environnement "la plus grosse jamais organisée" dans le pays, revendiquant 70.000 participants.

"Alors que les crises continuent de s'accumuler et qu'il reste six ans pour atteindre les objectifs climatiques des Pays-Bas d'ici 2030, les élections à venir sont les plus cruciales jamais organisées", ont souligné les organisations dans un communiqué.

"L'atmosphère est incroyable. Je peux sentir l'énergie de beaucoup de jeunes qui veulent changer le monde", a déclaré à l'AFP Tijn Veenhoven, un étudiant en sciences politiques de 19 ans. Ieke Snel, 18 ans, étudiant en physique, a lui exprimé sa colère "parce que personne ne fait rien", a déclaré Ieke Snel.

"Nous ne sommes pas au bord d'une catastrophe, nous la vivons", a lancé Greta Thunberg à la foule. "Les personnes qui se trouvent en première ligne de la crise climatique en subissent les conséquences depuis des décennies et tirent la sonnette d'alarme, mais nous ne les écoutons pas", a-t-elle déploré.

Son discours a été brièvement interrompu par un manifestant, selon lequel la manifestation faisait la part trop belle à la politique néerlandaise au détriment de la thématique climatique.

Marche pour le climat réunissant des dizaines de milliers de personnes à Amsterdam, le 12 novembre 2023 ( ANP / Robin Utrecht )

Selon les sondages, le VVD de centre droit du Premier ministre sortant Mark Rutte et un nouveau parti, le NSC, dirigé par le champion anticorruption Pieter Omtzigt, partent à égalité pour le scrutin.

Une coalition des Verts et du PvdA de gauche est créditée de la troisième place par les sondages. Cette formation est dirigée par Frans Timmermans, ancien poids lourd de la Commission européenne, et architecte du Pacte vert de l'UE.

A l'approche de la COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, le changement climatique arrive en cinquième position parmi les questions qui préoccupent les électeurs, derrière le logement, les soins de santé, l'immigration et la pauvreté, selon un dernier sondage réalisé par I&O Research.

Le changement climatique est actuellement considéré comme un sujet moins important que lors des dernières élections de 2021, selon ce sondage.