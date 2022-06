Pays-Bas et Pologne se maîtrisent, l'Allemagne tenue en échec en Hongrie

Ce samedi soir, la troisième journée de la Ligue des nations a fermé ses portes par un multiplex intense, qui aura vu les Pays-Bas remonter la Pologne, la Hongrie tenir l'Allemagne en échec et le pays de Galles frustrer la Belgique.

Pays-Bas 2-2 Pologne

Hongrie 1-1 Allemagne

En déplacement au De Kuip de Rotterdam, la Pologne a nourri d'énormes regrets en perdant son avantage de deux buts devant les Pays-Bas (2-2). Les hommes de Czesław Michniewicz ne pouvaient, de toute manière, que mieux faire après le naufrage subi à Bruxelles mercredi dernier (6-1). Une rencontre ainsi bien débutée et débloquée d'entrée par Matty Cash. Fixant Daley Blind côté droit, à l'entrée de la surface, le latéral d'Aston Villa a déclenché une frappe idéalement croisée, pour tromper Mark Flekken et ouvrir la marqueDes Polonais revenus des vestiaires avec les mêmes intentions, doublant la mise au coup d'envoi. L'excellente ouverture de Nicola Zalewski vers Przemysław Frankowski a permis au Lensois de défier Flekken en face à face et de servir en retrait Piotr Zieliński, venu accompagner l'action pour le break. Malheureusement, comme à leur habitude, les Aigles blancs vont se déliter au plus mauvais moment. Oublié dans la surface, Davy Klaassen a su conclure le centre de Daley Blind d'un plat du pied droit, avant que Denzel Dumfries, trouvé avec un peu de chance par Memphis Depay, n'égalise d'un tir imparable pour Łukasz Skorupski. Un match renversant, qui plus est avec Cash, coupable d'une main et d'un penalty donné aux Néerlandais. Sentence finalement gâchée sur le poteau par Depay (90+1).