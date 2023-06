Payet : « Je ne peux pas m’arrêter tant que je n’ai pas gagné quelque chose avec ce club »

On a bien fait de repousser la retraite à 64 ans, finalement.

Dans un long entretien paru dans France Football ce samedi, Dimitri Payet a pu revenir sur sa saison compliquée à l’OM, et notamment sur son avenir, qui semblait incertain. Alors qu’un départ à la retraite était évoqué dans certains médias, le Réunionnais a tenu à affirmer qu’il jouera toujours la saison prochaine. « J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus » , a-t-il rappelé en étayant avec humour qu’il est encore en pleine forme puisqu’il vient « de prendre une année sabbatique » . Sur un ton plus sérieux, il a admis qu’il comptait bien remporter un trophée avec l’OM avant de tirer sa révérence : « Je veux partir par la grande porte et, même à 36 ans, j’ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m’arrêter tant que je n’ai pas gagné quelque chose avec ce club » .…

LT pour SOFOOT.com