information fournie par So Foot • 20/05/2023 à 12:32

Payet et Tavares sanctionnés et écartés par Tudor

À qui a-t-il mis une claque cette fois ?

Suspendu pour trois matchs après son mauvais geste sur Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint du RC Lens, il y a deux semaines lors de la défaite de l’OM à Bollaert (2-1), Dimitri Payet aurait dû disputer ce samedi son dernier match de la saison, alors que Marseille se déplace à Lille. Mais patatras, le Réunionnais est absent du groupe annoncé par le club. Selon RMC Sport, il s’agirait là d’une sanction d’Igor Tudor, et non d’un pépin physique. Le technicien croate n’aurait pas goûté l’attitude de Payet cette semaine à l’entraînement et l’aurait écarté en conséquence.…

LT pour SOFOOT.com