Payet brille encore, Marseille sourit par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Olympique de Marseille a remporté son match de la 24e journée du championnat ce samedi face à Toulouse. Les Phocéens se sont imposés par la plus petite des marges, 1 à 0, grâce à un nouveau but de grande classe de Dimitri Payet. Le TFC avait bien commencé sa rencontre avec une énorme opportunité pour Leya-Iseka dès la première minute de jeu qui s'est écrasée sur le poteau. Fatigués de leur trois matchs en une semaine, les hommes d'André Villas-Boas ont subi en première période, et ont du s'en remettre au talent de leur meilleur joueur. À la 50e minute de jeu, Payet frappe de loin et nettoie la lucarne de Baptiste Reynet, rentré à la place de Kalinic, blessé. L'international français a même manqué la balle du doublé en fin de rencontre. Marseille conforte sa deuxième place au classement et conserve 9 points d'avance sur Rennes et Lille, alors que Toulouse qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 19 octobre, est toujours bon dernier.

