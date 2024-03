Payet brille avec Vasco de Gama et rêve de finale

Si vous plissez un peu les yeux, on vous promet que vous reverrez le Dimitri Payet de l’Euro 2016.

Ce dimanche, Vasco da Gama s’est qualifié pour les demi-finales du Campeonato Carioca, le championnat de Rio de Janeiro. Dimitri Payet a une nouvelle fois livré une prestation de patron pour porter les siens à la victoire. Face à Portuguesa, il n’a fallu que trois minutes de jeu à l’ancien Marseillais pour planter un tap-in face au but vide. Par la suite, le Français a été à l’origine du centre qui a mené au second but, et a adressé deux passes décisives royales à ses coéquipiers pour porter le score à 4-0.…

FL pour SOFOOT.com