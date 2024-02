Pavard, renaissance à l’italienne

Arrivé l’été dernier à l’Inter contre une trentaine de millions d’euros, Benjamin Pavard s’est depuis imposé comme le taulier de la défense intériste. À 27 ans, le Lillois est en pleine dolce vita en Lombardie, où tout le monde n’a d’yeux que pour lui.

La date d’un transfert en dit parfois long sur la nature de celui-ci. Cela pourrait être le cas de celui de Benjamin Pavard, passé du Bayern Munich à l’Inter Milan le 30 août dernier. Sur le papier, beaucoup pourraient ainsi croire au panic buy . Mais si le club lombard a lâché 30 millions d’euros sur le champion du monde 2018 en fin d’été dernier, c’était à l’issue d’âpres négociations, notamment parce que Thomas Tuchel ne voulait pas laisser filer son taulier. Problème : Pavard avait besoin de changer d’air. Ou d’ère. Car depuis son arrivée à l’Inter, le Français s’est imposé comme une référence en défense centrale en Italie. Ce qui, là aussi, en dit long.

Le triangle d’or

Si Antoine Griezmann et l’attaque de l’Atlético de Madrid sont restés muets ce mardi soir en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, ce n’est pas tant dû à la frilosité légendaire de Diego Simeone qu’à la solidité défensive de l’Inter. Face aux Colchoneros , en plus de l’option prise pour le match retour (1-0), les Intéristes ont signé un vingtième clean sheet cette saison, eux qui n’ont encaissé que dix buts en Serie A. Mieux : il s’agit du sixième match sans prendre de pion pour l’Inter, sur les 9 dernières sorties et depuis le retour de blessure de Pavard. En cinq petits mois, le Français a totalement fait oublier Milan Škriniar, ex-capitaine nerazzurro . Et ce, malgré sa luxation du genou gauche, survenue fin novembre, qui l’a éloigné des terrains pendant un mois et demi. Ce qui s’est révélé être un mal pour un bien pour le Ch’ti, puisque pendant ce temps, Matteo Darmian a glissé en piston droit, laissant définitivement le champ libre à droite de la défense à trois de Simone Inzaghi. Avec Nicolò Barella, les deux hommes forment depuis un triangle irrésistible.…

Par Adrien HEMARD DOHAIN pour SOFOOT.com