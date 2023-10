Pavard, le repositionnement charnière

Jusqu'ici considéré par Didier Deschamps comme latéral droit, Benjamin Pavard pourrait dorénavant être utilisé comme défenseur central par le sélectionneur. Une chance pour le tout nouveau stoppeur de l'Inter qui pourrait profiter des blessures des uns et des contre-performances des autres pour faire son trou dans l'axe.

Indiscutable en club, constamment discuté en sélection : telle est la double vie qu’a décidé de mener Benjamin Pavard. Véritable homme fort du VfB Stuttgart puis du Bayern Munich, l’homme de 27 ans a toujours brillé en tant que défenseur central. Aujourd’hui, c’est à l’Inter qu’il se taille un costume de patron dans une défense à trois. Et c’est seulement maintenant, après 51 sélections en équipe de France, que Benjamin Pavard peut enfin s’exprimer à son poste de prédilection chez les Bleus. En effet, Didier Deschamps, qui l’avait jusqu’ici toujours utilisé en tant que latéral droit – parfois à raison, comme au Mondial 2018 et lors de plusieurs matchs où ses qualités se sont révélées précieuses –, est désormais décidé à l’utiliser en tant que défenseur axial. Une aubaine pour le Nordiste, dans un secteur où les statuts ne sont aucunement définitifs à quelques mois de l’Euro 2024.

C’est pas le côté qui le quitte, c’est lui qui quitte le côté

Au cœur d’un été où de nombreux joueurs ont décidé de rallier l’Arabie saoudite et ses contrats mirobolants, le choix de Benjamin Pavard de se rendre en terres milanaises s’explique lui par un critère uniquement lié au terrain. « Ma priorité, c’était de jouer défenseur central , a indiqué l’ancien Lillois dans une interview diffusée dimanche soir dans le Canal Football Club . C’est là où je me sens le plus à l’aise tout simplement » , a ensuite justifié celui qui ne veut donc plus entendre parler de décalage sur le flanc droit d’une défense et pour lequel l’Inter a déboursé une somme avoisinant les 30 millions d’euros. Un investissement qui ne souffre aucune contestation dans la Botte. Décrit comme « fiable au poste de défenseur central » par la Gazzetta dello Sport , le quotidien transalpin évoque de plus un leader qui joue avec « audace » , « vigueur » ou encore « confiance » aux côtés d’Andrea Bastoni et de Francesco Acerbi.…

Par Marius Le Moual pour SOFOOT.com