Pauvreté : près des deux tiers des Français estiment que la solidarité devrait être réservée aux "plus méritants"

Le Secours catholique voit dans ce chiffre "les effets de la stigmatisation et de discours biaisés" sur la pauvreté.

( AFP / PIERRE ANDRIEU )

Si les minima sociaux restent indispensables pour une très large majorité des Français (80%), 63% d'entre eux considèrent que la solidarité devrait être réservée aux "plus méritants", selon un sondage OpinionWay présenté jeudi 12 novembre par le Secours catholique dans son rapport annuel sur la pauvreté.

À quelques mois de la présidentielle, l'association a voulu confronter le regard des Français sur la pauvreté aux réalités vécues par le million de personnes qu'elle a accompagnées en 2025.

Parmi les bénéficiaires du Secours catholique, près de 95% vivaient l'an dernier sous le seuil de pauvreté (60% du revenu médian, soit 1.350 euros pour une personne seule en 2025), soit +3,2 points par rapport à 2015. Les trois quarts vivaient sous le seuil d'extrême pauvreté (40% du revenu médian, soit 899 euros en 2025), soit +10,6 points. 27,3% ne disposent même d'aucune ressource, en hausse de 60% depuis 2015. Leur revenu médian a lui chuté de plus de 100 euros au cours des dix dernières années: il s'établissait à 568 euros par mois en 2025, contre 670 euros en 2015, selon son rapport annuel.

Quelle définition du "mérite" ?

Une large majorité des sondés dresse un tableau similaire au constat du Secours catholique, estimant que la pauvreté a augmenté depuis dix ans (80%), mais leur regard sur les aides sociales apparaît "ambivalent", note le rapport.

Si 82% jugent les minima sociaux indispensables et 63% estiment qu'ils ne permettent pas de vivre dignement, 63% pensent aussi qu'ils "découragent de travailler" et 81% les considèrent comme "mal répartis".

Ainsi, 63% estiment que "la société ne devrait être solidaire qu'avec les personnes les plus méritantes", relève l'association, qui souligne l'absence de définition précise de ce "mérite". Le Secours catholique y voit "les effets de la stigmatisation et de discours biaisés" sur la pauvreté.

Enfin, 52% des répondants ne croient pas que la pauvreté se transmette de génération en génération. Pourtant, selon l'OCDE, il faut en moyenne six générations en France pour qu'un enfant né dans un ménage pauvre atteigne le niveau de vie moyen.

L'enquête a été réalisée en ligne du 16 au 22 avril 2026 auprès de 2.008 personnes représentatives de la population française, selon la méthode des quotas.