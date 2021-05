Pauvreté: le Sénat rejette une proposition des écologistes d'aide d'urgence

Le Sénat à majorité de droite a rejeté mercredi une proposition de loi du groupe écologiste prévoyant le versement d'une aide d'urgence aux bénéficiaires des APL, pour lutter contre l'aggravation de la pauvreté due à la crise sanitaire.

Le groupe écologiste souhaitait la mise en place d'une "aide exceptionnelle de 100 euros par mois", pour tous les bénéficiaires des aides personnelles au logement (APL) jusqu'à trois mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Soit un coût total estimé de près de 2 milliards d'euros, que le texte proposait de financer par un décalage d'une année de l'exonération à 65% de la taxe d'habitation pour les ménages y restant assujettis.

"L'urgence sociale nous invite à des mesures d'urgence justes et solidaires", a plaidé Raymonde Poncet Monge, coauteure du texte, pour qui "le constat social est sans appel et s'aggrave de jour en jour". "Un million de personnes ont basculé dans la pauvreté en 2020", portant le nombre des Français pauvres à plus de 10 millions, a-t-elle affirmé.

Le constat a été très largement partagé, mais la solution proposée a été jugée "mal adaptée" par le rapporteur LR Charles Guené. "Elle ne permettrait pas de cibler les personnes les plus fragiles financièrement", selon Jean-Michel Arnaud (centriste).

Si le groupe PS lui a apporté son soutien "avec conviction", par la voix de Claude Raynal, Eric Bocquet (CRCE à majorité communiste) a jugé qu'elle était "une réponse nécessaire et louable mais largement insuffisante".

Pour Sophie Taillé-Polian, coauteure, cette proposition de loi, "ce n'est pas le grand soir", mais "c'est un appel" à "ne plus mépriser les plus pauvres".

"La crise sanitaire a incontestablement aggravé les inégalités", a constaté la secrétaire d'État chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire, tout en pointant des divergences sur les moyens à mettre en oeuvre. La mobilisation du gouvernement "est exceptionnelle, elle est normale et légitime et nous entendons bien la poursuivre", a-t-elle souligné.