Pause hydratation : de l'eau à leur moulin tactique

Décriées pour leur aspect commercial, les pauses hydratation transforment le déroulé des matchs de la Coupe du monde 2026 en passant de deux mi-temps à quatre quarts temps. Une configuration inédite qui permet aussi aux entraîneurs de beaucoup plus échanger tactiquement avec leurs joueurs, comme lors d'un temps mort. L’occasion d’en parler avec des entraîneurs de basket et de hand.

Depuis les matchs de préparation fin mai, elle hante les couloirs des salles de presse : en l’espace de quelques semaines, la question « pause fraîcheur » est devenue un classique des conférences des sélectionneurs de la Coupe du monde. Parmi toutes les nouveautés offertes par la FIFA, la mise en place obligatoire d’une pause de trois minutes pour s’hydrater au milieu de chaque mi-temps anime tous les débats depuis le début de la compétition, pour le plus grand bonheur des annonceurs. Et le désarroi des sélectionneurs.

« C’est bien pour vous, diffuseurs, d’avoir la page de pub, mais ça change le football d’avoir ces 3 minutes. » En mars dernier, Didier Deschamps, comme de nombreux autres de ses pairs, se lamentait de cette pause forcée après la victoire des Bleus face au Brésil aux États-Unis. « Peu importe l’équipe, si elle est dans un temps fort, trois minutes, ça casse tout. » Un constat lucide, tant l’application de cette règle – qui ne tient pas compte des conditions climatiques de chaque match et s’applique à toutes les rencontres – semble avoir été pensée pour pouvoir rentrer encore plus de pub plutôt que pour le bien-être des joueurs.…

Tous propos recueillis par BB, sauf mentions.

Par Brice Bossavie pour SOFOOT.com