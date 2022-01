Pause en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mardi, en l'absence de catalyseur suffisant pour générer une tendance claire, et alors que les prix du pétrole sont au plus haut depuis 2014.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 cédait 0,29% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait rebondi de 0,82% après deux séances de baisse.

Un jour férié ayant gardé les investisseurs de Wall Street en week-end prolongé lundi contribue au manque de tendance du début de semaine.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin sous la pression de la hausse du prix du baril de pétrole qui revient à son niveau de 2014 et de la progression du rendement du 10 ans américain qui atteint son niveau prépandémique", anticipe John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Les prix des barils de Brent a atteint mardi son plus haut niveau depuis plus de sept ans tandis que celui de WTI s'en approchait, dopés par des perturbations de l'offre, de vives tensions géopolitiques et une remontée de la demande.

Quant à la situation sanitaire, le variant Omicron s'avère moins grave pour la demande de pétrole que ses prédécesseurs et ne freine pas la remontée des cours.

Conséquence, les prix à la pompe ont atteint un record en France la semaine passée. Le gazole, carburant le plus utilisé en France, s'est vendu à 1,6214 euro le litre en moyenne, au plus haut, selon le ministère de la Transition écologique.

L'inflation et l'évolution des politiques monétaires continuent par ailleurs de préoccuper les investisseurs.

Au Japon, la banque centrale a rehaussé ses prévisions de croissance et d'inflation, qui reste limitée, pour le pays sur l'exercice 2022/23, tout en conservant un taux directeur négatif (-0,1%) appliqué depuis 2016.

"Les investisseurs devraient aussi prêter attention à la publication des résultats des entreprises avec en premier lieu Goldman Sachs cet après-midi", avance John Plassard.

Valeurs à suivre

EDF: l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la dette à long terme d'EDF d'un cran à "BBB+" après les annonces du gouvernement destinées à limiter la hausse des prix de l'énergie. Et S&P Global Ratings a annoncé ne pas exclure d'abaisser sa notation d'un cran à son tour, après la publication des résultats annuels d'EDF le 18 février.

Secteur automobile: les ventes de voitures neuves en Europe ont marqué un nouveau record à la baisse en 2021, freinées par la crise sanitaire et les pénuries de puces électroniques, selon les constructeurs.

Aéroports de Paris: les aéroports parisiens ont accueilli 41,9 millions de passagers l'année dernière, une hausse de 26,8% par rapport à 2020, mais cette fréquentation ne représente que 38,8% de celle de 2019, dernière année pleine avant la crise sanitaire.

SMCP: Christophe Cuvillier, ancien président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, a été désigné président du conseil d'administration de SMCP (Sandro, Maje et Claudie Pierlot), a annoncé le groupe, en remplacement du Chinois Yafu Qiu écarté vendredi par ses actionnaires.

jvi/ico/spi