Paulo Sousa, un homme à l'amer

Devenu inéluctable, le départ de Paulo Sousa des Girondins de Bordeaux laisse un goût amer. Parce que cette histoire est avant avant tout affaire de promesses non tenues, de ressentiment, et d'incompréhension.

Venu pour s'inscrire dans la durée

Samedi dernier, les Girondins de Bordeaux débouchonnaient amicalement le Stade de Reims, 4-0. Peut-être pour offrir à Paulo Sousa une sortie aussi digne que possible. Peut-être, aussi, pour signifier au technicien portugais qu'il pouvait compter sur leur soutien. Peut-être, enfin, qu'ils ont simplement surclassé de timides Rémois, sans savoir que le sort de leur coach était sur le point d'être scellé. Toujours est-il que le matin du match, les discussions entre Daniel Ehrmann, représentant de King Street, et Paulo Sousa au sujet du licenciement de ce dernier avaient reprises. Et mettre fin à un jeu de dupes que se livrent les deux parties depuis la fin juin, et dont il sera compliqué d'avoir un jour le fin mot. Toujours est-il que la nouvelle est tombée ce lundi : à moins de deux semaines de la reprise du championnat, Paulo Sousa et remplacé par Jean-Louis Gasset. Ce dernier est déjà à pied d'œuvre à Saint-Paul-lès-Dax, où les Bordelais sont en stage.En football comme en politique, les interviews données par le passé peuvent être cruelles, une fois confrontées à l'actualité immédiate. Pour celui qui la donne, comme pour ceux qu'il évoque. Au petit jeu de l'entretien exhumé, nul besoin de chercher bien loin. En mai 2019, moins de 3 mois après son arrivée, Paulo Sousa affirmait dans nos pages qu'il était venu à Bordeaux pour s'installer dans la durée :Et l'homme était sincère. D'ailleurs, il n'est pas la principale victime de ces propos qui peuvent aujourd'hui faire sourire. Il enchaîne :[les dirigeants bordelais]