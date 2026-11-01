Paulo Fonseca, top départ

Tandis qu’un départ de Paulo Fonseca pour le Sporting Portugal se profile dans les prochains jours, l’Olympique lyonnais pourrait bien tenir une solution pour briser le plafond de verre qui maintient le club dans une frustration quasi constante. Un tel changement pourrait autant profiter aux Gones qu’au coach lusitanien.

Le beau geste de Corentin Tolisso après son deuxième but et les larmes de Paulo Fonseca à l’issue de la victoire lyonnaise contre Angers (2-0) signifient-ils un clap de fin ou une simple émotion ? Si le principal intéressé dément les rumeurs de départ au Sporting confirmées par L’Équipe , une nouvelle ère pourrait commencer à l’Olympique lyonnais. Cette option a étrangement l’air de ne pas déranger tout le monde, si ce n’est peut-être les joueurs et les supporters face à son bon bilan, même si Fonseca reste pointé du doigt pour ses contre-performances dans les gros matchs et son échec à ramener les Gones en Ligue des champions six ans après leur dernière aventure. Quand un entraîneur dit qu’il « n’y a rien pour l’instant », mais qu’il y a « une possibilité » , c’est qu’une page est sur le point d’être tournée.

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Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com