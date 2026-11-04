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Paulo Fonseca tartine l'OL de remerciements
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 17:39

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Paulo Fonseca tartine l'OL de remerciements

Paulo Fonseca tartine l'OL de remerciements

Évasion réussie. Alors que l’OL a officialisé plus tôt ce mercredi le départ de son entraîneur Paulo Fonseca , le futur coach du Sporting Portugal, fraîchement débarqué à Lisbonne, a publié un communiqué à l’adresse du club rhodanien et de ses supporters . « Chers Lyonnais, certaines décisions dans la vie sont à la fois sources de bonheur et de tristesse. Celle-ci en fait partie. Aujourd’hui, je fais mes adieux à l’Olympique lyonnais, et c’est bien plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé » , débute-t-il.

Une trahison chance à ne pas manquer

Le tacticien portugais remercie donc l’ensemble des membres du club, allant de la présidente Michele Kang aux supporters : « À Madame la Présidente, à toutes celles et ceux qui font partie du club, à mon staff et surtout à mes joueurs : merci… Je suis fier du chemin parcouru et, plus encore, reconnaissant envers les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer ici. Et tout particulièrement aux supporters : merci de m’avoir fait me sentir chez moi. Votre passion, votre amour pour ce club et toutes les émotions que nous avons partagées resteront gravés à jamais dans ma mémoire. »

AP pour SOFOOT.com

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