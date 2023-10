information fournie par So Foot • 20/10/2023 à 17:55

Paulo Fonseca : « On ne peut pas voir un bon match avec cette pelouse »

L’occasion de quelques conseils jardinage.

À deux jours de la réception de Brest, Paulo Fonseca, dont le groupe est quasiment au complet (sauf Angel Gomes suspendu et Tiago Djaló blessé), en a profité pour s’inquiéter en conférence de presse ce vendredi de l’état de la pelouse à Pierre-Mauroy. Le gazon lillois a en effet été très sollicité ces dernières semaines, même pendant la trêve, avec cinq matchs de la coupe du monde de rugby, en plus de l’amical entre la France et l’Écosse il y a trois jours (4-1).…

CD pour SOFOOT.com