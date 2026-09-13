Paulo Fonseca défend la qualité du match entre le Paris et FC et son OL

Il y a donc les bons et les mauvais 0-0. Celui entre le Paris FC et l’OL samedi soir est à classer du côté des bons, en tout cas selon Paulo Fonseca . « Ce n’était peut-être pas un bon match à regarder, mais c’était très tactique et très intéressant pour les entraîneurs. C’est un résultat logique, un match très équilibré » , s’est défendu le coach rhodanien sur Ligue 1+.

Greif : « C’était très stratégique »

Un sentiment partagé par son gardien, Dominik Greif , satisfait de ne pas avoir concédé de but : « C’était très stratégique, ils ont été meilleurs en seconde période. Défensivement, on a été très solides , s’est au moins félicité le dernier rempart slovaque. Je ne pense pas avoir fait de super arrêt, mais on n’a pas pris de but. On n’a pas bien joué, mais dans ce genre de match, c’est bien que le gardien soit mis en avant. C’était une bonne équipe en face, il y a un super coach, ils sont dans le haut du tableau. Maintenant, va falloir faire mieux. » …

TB pour SOFOOT.com