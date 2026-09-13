 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paulo Fonseca défend la qualité du match entre le Paris et FC et son OL
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 09:23
Ajouter Boursorama à vos sources

Paulo Fonseca défend la qualité du match entre le Paris et FC et son OL

Paulo Fonseca défend la qualité du match entre le Paris et FC et son OL

Il y a donc les bons et les mauvais 0-0. Celui entre le Paris FC et l’OL samedi soir est à classer du côté des bons, en tout cas selon Paulo Fonseca . « Ce n’était peut-être pas un bon match à regarder, mais c’était très tactique et très intéressant pour les entraîneurs. C’est un résultat logique, un match très équilibré » , s’est défendu le coach rhodanien sur Ligue 1+.

Greif : « C’était très stratégique »

Un sentiment partagé par son gardien, Dominik Greif , satisfait de ne pas avoir concédé de but : « C’était très stratégique, ils ont été meilleurs en seconde période. Défensivement, on a été très solides , s’est au moins félicité le dernier rempart slovaque. Je ne pense pas avoir fait de super arrêt, mais on n’a pas pris de but. On n’a pas bien joué, mais dans ce genre de match, c’est bien que le gardien soit mis en avant. C’était une bonne équipe en face, il y a un super coach, ils sont dans le haut du tableau. Maintenant, va falloir faire mieux. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La capitaine française Gabby Williams (à gauche) en demi-finale de la coupe du monde de basket face à l'Allemagne, le 12 septembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Basket: les Bleues s'offrent une 1re finale mondiale et une revanche contre les Américaines
    information fournie par AFP 13.09.2026 09:42 

    L'équipe de France féminine de basket-ball s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du monde de son histoire, où elle retrouvera dimanche (20h00) à Berlin les Etats-Unis, son bourreau il y a deux ans en finale des Jeux olympiques. A quelques centimètres, ... Lire la suite

  • Mbappé, des chiffres qui tournent le tournis
    Mbappé, des chiffres qui tournent le tournis
    information fournie par So Foot 13.09.2026 09:42 

    Les chiffres ne mentent jamais. En voici encore un que Kylian Mbappé pourra glisser dans son CV, dans sa campagne pour le Ballon d’or ou toute autre quête personnelle de reconnaissance. Double buteur et passeur face au Rayo Vallecano samedi soir, le Kyks a désormais ... Lire la suite

  • La Kazakhstanaise Elena Rybakina brandit le trophée après avoir remporté la finale de l'US Open face à la Bélarusse Aryna Sabalenka, à New York, le 12 septembre 2026 ( AFP / Leonardo MUNOZ )
    US Open: Rybakina nouvelle reine de New York et du circuit
    information fournie par AFP 13.09.2026 03:00 

    Deux finales en 2026, et deux titres: Elena Rybakina a été sacrée samedi pour la première fois à l'US Open en détrônant la double lauréate Aryna Sabalenka, après lui avoir déjà ravi sa place de N.1 mondiale. La Kazakhstanaise de 27 ans s'est imposée 6-4, 5-7, 6-2 ... Lire la suite

  • US Open
    Tennis/US Open-Rybakina remporte la finale de l'US Open face à Sabalenka
    information fournie par Reuters 13.09.2026 01:33 

    Elena ‌Rybakina s'est imposée samedi lors de la finale ​féminine de l'US Open face à la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 5-7 6-2, remportant ainsi ​un troisième sacre en Grand Chelem. Avec cette victoire, la Kazakhe, ​nouvelle numéro un mondiale, a ⁠contrarié ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank