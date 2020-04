Pauline Peyraud-Magnin : "J'essaye d'éviter ma colocataire pour ne pas la contaminer"

Surnommée Hulk sur le terrain, Pauline Peyraud-Magnin parvient à conserver son côté Bruce Banner chez elle à Londres après avoir présenté les symptômes du coronavirus. Pour la gardienne d'Arsenal, ce confinement est l'occasion de remettre de nombreuses choses en perspective, mais aussi de se mettre enfin au ukulélé, sans oublier de vanter les mérites du système de santé hexagonal.

Ça fait de la peine à dire, mais on se voit plus via le groupe WhatsApp des joueuses d'Arsenal qu'en vrai. J'essaye de l'éviter au maximum pour ne pas la contaminer. Heureusement, on a chacune notre salle de bain ! Mais pour ce qui est de la cuisine, je désinfecte tout à chaque passage, parfois deux ou trois fois. Elle n'a jamais autant brillé ! Comme j'ai eu quasiment tous les symptômes du coronavirus, ça m'a rendu un peu parano.