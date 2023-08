Pauline Peyraud-Magnin explique pourquoi elle a pris un coach mental

Confession intime.

Dans une interview accordée à L’Équipe avant le huitième de finale du Mondial ce mardi contre le Maroc, la gardienne de l’équipe de France Pauline Peyraud-Magnin s’est notamment confiée sur sa santé mentale : « On a un poste très particulier. On est toute seule. J’ai beaucoup travaillé sur l’aspect mental cette année. C’est un poste que j’affectionne tout particulièrement parce qu’il faut faire des choses impressionnantes, mais ne pas avoir peur et y aller à 100% […] . Avant, pendant le match, si je faisais quelque chose de mauvais, cela pouvait avoir un impact sur mon jeu. Aujourd’hui, j’arrive à tourner la page pendant le match mais, après, il faut que je revienne dessus. Je suis perfectionniste. Quand je finissais un match, j’avais plus tendance à voir les choses négatives. Depuis peu, j’ai pris un coach mental et il me fait énormément travailler sur cela. J’ai toujours un sens critique sur ce que je fais mais, grâce à lui, j’arrive aussi à voir le positif et pas tout en noir. » …

