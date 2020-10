Paul Pogba, un cas à part en équipe de France

Une entrée contre l'Ukraine, une première titularisation contre le Portugal, Paul Pogba est de retour en Bleu après seize mois d'absence. Et si Didier Deschamps lui a gardé une place particulière dans son groupe, le Mancunien devra tout de même cavaler pour prendre le train en marche.

CroatieFrance 14/10/2020 à 20:45 Ligue des nations - Groupe 3 Diffusion sur

Pogba : " Le football m'a tellement manqué "

Dans le monde de la restauration, il y a plusieurs sortes de formules : midi, enfant, plat du jour, sur place, etc. Paul Pogba, lui, est plus du genre à emporter, par ses formules. Et si les murs du vestiaire du Loujniki avaient des oreilles, ils ne pourraient pas dire le contraire., martelait le maître de cérémonie des Bleus avant la finale contre la Croatie. Pour le coup, elle fut belle, cette histoire. En Russie, l'ex-poulain de Pat Évra s'était transformé à son tour en grand frère, capable de parler à toutes les générations. Un porte-drapeau aussi galvanisant dans l'intimité du groupe que sous les projecteurs de la pelouse.Pourtant, cette gouaille, cette verve et ce sens du storytelling ont récemment été mis en sourdine à cause d'un corps fragile et d'une épidémie robuste. Les blessures et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com