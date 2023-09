Paul Pogba s’est de nouveau blessé avec la Juventus

La tuile Paulo, Paul Pogba.

Entré en jeu à une demi-heure du terme face à Empoli (victoire 0-2 de la Juventus), le milieu de terrain français a rassuré son monde dimanche. Auteur de quelques gestes qu’il maîtrise comme personne et d’un but refusé, Paul Pogba semblait, au moins, retrouver de la confiance. Pourtant, son entraîneur Massimiliano Allegri a rapidement rappelé des démons pas si lointains en annonçant un nouveau coup dur au micro de DAZN : « Il a ressenti une pointe derrière la jambe . Il fera des examens demain (ce lundi), et nous verrons ce qu’il en ressort. J’espère que ce n’est rien de grave, il commençait à retrouver une bonne condition physique, et c’est un joueur différent des autres. » …

EL pour SOFOOT.com