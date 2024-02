Paul Pogba : et maintenant ?

Suspendu à titre conservatoire le 11 septembre 2023, Paul Pogba a été condamné à quatre ans de suspension pour infractions aux règles antidopage, après un contrôle positif à la testostérone. Deux experts en lutte antidopage analysent cette décision, rare dans le monde du foot.

La Pioche n’a pas encore touché le fond, mais s’en rapproche. À deux semaines de son trente-et-unième anniversaire, Paul Pogba vient de recevoir un cadeau anticipé dont il se serait bien passé : une suspension de quatre ans pour non respect des règles antidopage. Déjà suspendu à titre conservatoire depuis le 11 septembre dernier, après un contrôle positif à la testostérone remontant à août 2023, le champion du monde 2018 pourrait ne plus jamais refouler les terrains de football professionnel. Même s’il a fait savoir, via son entourage, qu’il n’allait pas abandonner si vite. Et pour cause, malgré la gravité des faits, Paul Pogba peut encore faire appel.

« Penser le foot à l’abri du dopage serait naïf »

« En matière de dopage, après avoir épuisé les voies de recours internes, dans ce cas en Italie, on peut faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport. Quand la décision sera publiée, il aura 21 jours pour faire appel devant le TAS » , explique M e Laurent Plagnol, avocat en droit du sport et spécialiste des questions de dopage. Relancé sur la dimension historique, ou du moins inhabituelle, de cette décision dans le monde du ballon rond, l’homme en robe noire ajoute : « Dans le monde du foot, c’est peut-être inhabituel, mais cette décision est conforme au code mondial antidopage, et donc pas surprenante. Penser le foot à l’abri du dopage serait naïf. Il y a du dopage dans tous les sports, à tous les niveaux : la triche est consubstantielle au sport et à la nature humaine. Vous pensez qu’un sportif qui court 90 minutes tous les trois jours pendant huit mois ne carbure qu’à l’eau claire ? » …

Propos recueillis par AHD.

Par Adrien HEMARD DOHAIN pour SOFOOT.com