Paul Pogba : « Cette affaire a eu beaucoup d’impact sur mon corps »

Paul Pogba s’est confié.

Du nouveau dans l’affaire « penalty ». L’Équipe révèle des informations sur une audition de Paul Pogba du 28 mars dernier. Devant les juges, cette convocation aurait eu pour objectif de revenir en long et en large sur cette affaire de séquestration qui a entraîné la mise en examen de plusieurs de ses proches dont Adama C., le mois dernier, pour « extorsion en bande organisée et avec arme » , « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée » et « association de malfaiteurs criminelle » . Ses multiples prêts ou dons d’argent pour ses amis y sont notamment évoqués. La pression mise en place par plusieurs proches qui l’auraient incité à procéder au versement – d’une somme de 13 millions d’euros – demandé le soir du braquage est aussi racontée par l’international français. Par ailleurs, cette même pression aurait, qui plus est, un lien avec son état physique actuel. « J’ai gardé ça pendant beaucoup de temps tout seul puis je me suis confié. Cette affaire a eu beaucoup d’impact sur mon corps, notamment sur mes blessures , a avoué le Juventino qui n’a disputé que 46 minutes depuis son retour en Italie . J’en ai parlé au manager de l’équipe de France » .…

MLM pour SOFOOT.com