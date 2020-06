Paul Mitchell de Monaco

Orpheline d'un directeur sportif depuis presque un an, l'AS Monaco a réussi le premier beau coup de son mercato en s'offrant Paul Mitchell. Ancien chef du recrutement à Southampton et à Tottenham, l'Anglais de 39 ans quitte la firme américaine Red Bull, où il était responsable du scouting, puis directeur du football. Portrait d'un homme de l'ombre qui a joué un rôle clé dans tous les clubs où il est passé.

Le recruté recruteur

Tadi?, Pelle, Clyne, Bertrand, Alderweireld, Mané, Son, Alli, Trippier, Mukiele, Nkunku ou Laimer. Autant de recrues estampillées Paul Mitchell, nouveau directeur sportif de l'ASM depuis ce mercredi. Encore relativement méconnu en France, l'Anglais est pourtant l'un des directeurs du recrutement les plus renommés d'Europe. Une réputation qu'il s'est forgée au cours des dix dernières années. D'abord en Angleterre, à Southampton et Tottenham aux côtés de Mauricio Pochettino, puis à la tête de la galaxie Red Bull, où il a supervisé avec brio les différents clubs de l'empire américain. Convoité par de grosses écuries anglaises, Mitch a finalement décidé de rejoindre l'AS Monaco, un club qui ne sera même pas européen la saison prochaine. Un choix étonnant, mais une décision qui s'inscrit parfaitement dans la logique sportive du club princier.Avant d'être un dénicheur de talents, Paul Mitchell a lui-même été recruté astucieusement. C'était en 1999, date à laquelle le jeune milieu de terrain passe de Manchester City à Wigan. À l'époque, lesévoluent en League One et pour exister, ils sont obligés de dégoter de jeunes joueurs à fort potentiel. Mitch est l'un d'eux, mais sa carrière ne décollera jamais, contrairement à son coéquipier de l'époque, un certain Leighton Baines. La faute aux blessures à répétition, et à la malchance. Comme lors de sa première titularisation avec Wigan, le jour de ses 19 ans, quand il entre en jeu et se fait expulser cinq minutes plus tard pour un tacle mal maîtrisé. Après quatre saisons dans la banlieue de Manchester, il s'engage à Milton Keynes Dons à la suite de six premiers mois concluants. Il y termine sa carrière de joueur en 2009, et devient rapidement le responsable du recrutement. Une première expérience dans lequi l'amène à signer de jeunes pépites, mais aussi quelques briscards comme Dieter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com