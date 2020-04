Paul Kessany : "Le confinement n'est pas forcément adapté à la façon de vivre de beaucoup d'Africains"

Le Gabon compte officiellement moins de quatre-vingts cas de coronavirus, pour un décès. Le pays a néanmoins pris plusieurs mesures relativement strictes pour limiter la propagation du virus. Paul Kessany (35 ans), l'ancien défenseur et capitaine de la sélection nationale, passé notamment par Istres (2009-2011), estime que le confinement sera difficile à vivre pour les Gabonais qui vivent de petits boulots journaliers. Et il s'inquiète aussi pour les joueurs.

"Le confinement n'est pas forcément adapté à la façon de vivre de beaucoup d'Africains, même s'il est nécessaire pour limiter la propagation du virus. Au Gabon, beaucoup vivent au quotidien, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un petit boulot à la journée. Et ces personnes, si elles ne travaillent pas, elles ne mangent pas. C'est aussi simple que cela."

C'était prévisible. Pour l'instant, le Gabon est assez peu touché par le virus, mais tout le monde a bien compris qu'il pourrait faire des ravages en Afrique si des mesures n'étaient pas prises. Avant le confinement et le couvre-feu, il avait été demandé aux Gabonais de respecter certaines mesures, comme les distances à respecter, éviter de se serrer la main, de se faire la bise... Globalement, les gens les respectent très bien. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, et les Gabonais ont vite compris.Non, pas complètement. Il y a encore un peu de circulation, car des gens vont travailler, des commerces d'alimentation sont ouverts. Le gouvernement a décidé que les marchés seraient ouverts tous les jours, alors qu'initialement, ils ne devaient l'être que trois jours par semaine. Mais les restaurants et les bars sont fermés.La vie tourne au ralenti. Les forces de l'ordre - l'armée, la Garde républicaine, la police - sont très présentes dans les rues. Certains arrondissements de Libreville sont bouclés, et il est donc très difficile de se déplacer d'un quartier à un autre, ou de se rendre dans une commune proche de Libreville.