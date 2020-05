Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paul-Georges Ntep débarque à Guingamp Reuters • 14/05/2020 à 19:30









par Matthieu Cointe (iDalgo) Annoncé depuis quelques jours du côté de la Bretagne, le transfert est désormais officiel. Paul-Georges Ntep est le nouveau joueur de l'En Avant Guingamp. L'ancien rennais a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi et signe pour une année, plus une en option. L'attaquant de 27 ans portera le numéro 18. Ancien international français, Paul-Georges Ntep a commencé sa carrière à Auxerre, avant d'exploser au Stade Rennais. Perturbé par différentes blessures, il manque son passage à Wolfsburg et fait un retour timide sur les pelouses de Ligue 1 avec Saint-Étienne en 2018. Alors qu'il appartenait encore au club allemand, il résilie d'un commun-accord son contrat avec Wolfsburg début 2020, avant de revenir dans l'hexagone.

