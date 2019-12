Paul Bernardoni, gardien de Nîmes : «Je suis né vingt ans trop tard !»

Dans un restaurant près du centre d'entraînement de la Bastide, Paul Bernardoni a ses habitudes et un petit mot pour tous les employés.Le gardien de Nîmes et de l'équipe de France espoirs a accepté notre demande d'interview, ravi de parler football mais surtout de son autre passion, rarissime dans son milieu : celle du cyclisme.Vous faites plus que votre âge. Même votre club, Nîmes, a tweeté le jour de votre dernier anniversaire que vous aviez : « 22 ans mais 35 selon la police et 50 selon les syndicats »...PAUL BERNARDONI. Cela m'a fait hurler de rire. J'accepte cette dérision. Je sais que je fais plus vieux que mon âge. D'abord à cause de ma calvitie précoce. Une fois, avec les espoirs, on jouait au Kazakhstan et j'ai surpris quelques regards adverses où certains devaient se demander quel âge j'avais (sourires).Qu'écoutez-vous comme musique ?Mon truc, ce sont les années 1980 et la variété française. J'aime Goldman ou Johnny Hallyday. Je suis allé en concert voir Patrick Bruel et Céline Dion et j'adorerais aller écouter Indochine et Polnareff.Comment vos coéquipiers, plus amateurs de rap, vous regardent-ils ?C'est surtout en sélection que je suis tout seul ! Une fois, pour tous les faire ch..., j'ai mis du Goldman et du Gold à fond dans le vestiaire ! Je garde ce côté décalé. Car c'est ma personnalité. Moi, je suis le mec qui écoute de la variété dans le vestiaire.Vous êtes à cent lieues de la caricature du footballeur pro arrivant au stade avec le casque sur les oreilles...Je déteste cela. Je comprends que certains en aient besoin pour leur concentration mais moi, je m'interdis d'avoir les écouteurs en sortant du bus. C'est une question de respect. On fait un métier public et quand on croise des gens, on doit pouvoir les entendre. Je ne supporterais pas de rater un gamin qui me demande un autographe à cause de ma musique. Ça, non.On dit que Kylian Mbappé, votre ex-coéquipier en équipe ...