Pau Torres rejoint Aston Villa

Le championnat qui réussit aux Torres.

Après cinq saisons passées du côté de Villarreal et un an prêté à Malaga, le défenseur central espagnol Pau Torres s’est engagé avec Aston Villa pour cinq ans. Une arrivée qui devrait ravir Unai Emery, l’entraîneur des Villans, qui l’a déjà eu sous ses ordres en Espagne et aurait donc facilité le transfert. À 26 ans, l’international espagnol va découvrir la Premier League et jouera la Ligue Europa Conférence dès la saison prochaine alors qu’il aurait pu disputer la Ligue Europa avec le Sous-Marin jaune. Pour s’offrir ses services, le club de Birmingham a déboursé environ 40 millions d’euros, une somme inférieure à sa clause de libération qui s’élevait à 60 millions d’euros.…

AC pour SOFOOT.com