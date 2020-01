Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pau surprend Bordeaux ! Reuters • 16/01/2020 à 23:49









Pau surprend Bordeaux ! par Samuel Martin (iDalgo) La première affiche des 16e de finale de la Coupe de France offrait un court déplacement pour les Girondins de Bordeaux sur la pelouse de Pau (National). Et ce sont les pensionnaires de troisième division qui l'ont emporté au bout des prolongations (3-2ap). Ce succès, ils ne l'ont pas volé puisqu'ils ont fait face à des Bordelais en pannes d'inspiration. Les locaux ouvrent le score dès la 23e minute par l'intermédiaire de Name (23', 1-0). Intouchable jusque là, Gaëtan Poussin a encaissé ses premiers buts en tant que titulaire dans les cages. Maja égalise avec un peu de réussite pour les Marines et Blancs (41', 1-1) avant que Jarju redonne l'avantage aux Pallois juste avant la pause (43', 2-1). Dans une deuxième période faible d'intensité, De Prévile envoie les deux formations en prolongations sur un beau coup-franc (81' 2-2). C'est Lamine Gueye qui délivrera tout un stade (117', 3-2) en permettant au FC Pau d'accéder aux 8e de finale de la compétition, une première depuis 1998.

