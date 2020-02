Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pau retrouve le goût de la victoire, Bayonne domine le Stade Toulousain Reuters • 29/02/2020 à 20:22









Pau retrouve le goût de la victoire, Bayonne domine le Stade Toulousain par Hugo Chalmin (iDalgo) Il fallait remonter au 09 novembre 2019 pour trouver trace d'une victoire de la Section Paloise en Top 14. Les Verts et Blanc ont mis fin à cette terrible série samedi après-midi lors de la 17e journée du championnat de France. Pau recevait au Stade du Hameau le huitième du classement, Montpellier et s'est imposé sur le score de 19-15. C'est Corato qui est venu offrir la victoire aux siens sur un essai à la 76e minute. À noter que les Héraultais n'ont pas inscrit le moindre essai durant la partie. Du côté de Bayonne, l'Aviron est venu à bout du champion de France, le Stade Toulousain. Avec cette victoire 20-10, les Ciel et Blanc prennent de l'air sur la zone de relégation. En ce qui concerne l'ASM Clermont, il s'est bien repris après le revers 22-31 à domicile contre l'UBB. Les Jaunards se sont amusés (15-32) du côté d'Agen, avant-dernier du championnat.

