Pau Lopez : « Là, c’est le moment de repartir de zéro »

Soirée compliquée.

Abattu, Pau Lopez s’est présenté sur le plateau de Prime Vidéo. « On va être clair. On a perdu dans toutes les phases de jeu. Dans l’attitude d’abord. On n’a rien créé. On n’a rien fait. On a encaissé quatre buts. Parfois, je dis que je suis fier de nous. Là, je ne peux pas le dire. C’est une soirée difficile » , a lancé d’entrée le portier de l’Olympique de Marseille après la défaite dans le Classique (4-0) en clôture de la sixième journée de la Ligue 1 ce dimanche soir. « Bousculé par le contexte ? Non, un match c’est onze contre onze pendant 90 minutes. C’est trop facile de dire qu’on traverse une période compliquée. Là, c’est le moment de repartir de zéro. D’avoir un nouvel entraîneur et de se relancer dans cette saison ! » …

MD pour SOFOOT.com