Pau López : « Avec ma femme, on adore l’ambiance au camping »

Pour beaucoup de gardiens, prendre le relais de la légende Steve Mandanda à l’OM avait tout d’un traquenard. Pas pour Pau López. À 28 ans, le portier espagnol traverse une deuxième saison réussie à Marseille, une ville qu’il ne se voit pas quitter de sitôt.

Ce dimanche, vous allez à Lyon pour conserver votre deuxième place. Tu es confiant dans ce sprint final ?

On travaille pour ça, non ? La fin de saison va être difficile, avec beaucoup de matchs contre des équipes solides. On y va avec la détermination nécessaire puisque chaque match sera une finale. Contre Lyon, c’est d’ailleurs comme un derby. Jusqu’ici, on a perdu beaucoup de points à la maison, c’est dommage. Peut-être que certaines fois on méritait mieux, que d’autres on a mal joué. C’est vraiment difficile d’expliquer ça. On parlerait peut-être d’autre chose aujourd’hui……

Propos recueillis par Adel Bentaha et Adrien Hémard-Dohain, à Marseille pour SOFOOT.com