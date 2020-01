Patrimoine mondial de l'Unesco : le phare de Cordouan attend son classement

Ils l'attendent avec impatience. Pour tous les amoureux de ce lieu unique, le classement du phare de Cordouan (Gironde) au patrimoine mondial de l'Unesco ne fait aucun doute, même si les travaux de restauration, dont la première phase, commencée en 2019, se terminera en avril, vont encore durer jusqu'en 2021, dans des conditions parfois extrêmes.« Quand on dit que ce phare est le dernier phare habité de la planète, ce n'est pas une vue de l'esprit », lance Benoît Jenouvrier, l'un des deux gardiens du lieu. Il occupe cette fonction depuis huit ans. Son rythme de travail est de quinze jours sur place puis une semaine de repos sur la terre ferme. « Les visiteurs qui découvrent le site n'imaginent pas que nous avons plusieurs chambres au pied du phare, une grande salle à manger où on se retrouve à la fin de la journée avec les ouvriers. C'est un tout petit monde au bout du monde », poursuit-il.« Aucun de nous n'a jamais travaillé dans un tel endroit »Ce sont quatre à sept compagnons qui vivent en même temps dans ce phare, érigé sur un piton rocheux au beau milieu de l'estuaire de la Gironde, à 5 km de la côte la plus proche. « Nous arrivons ici en bateau après une heure de voyage, plus ou moins agité suivant la météo. On nous dépose sur un banc de sable et on doit marcher une dizaine de minutes, parfois dans l'eau. Mais dès que l'on passe la porte en bois, on ressent une émotion particulière », assure Jérémy, un jeune tailleur de pierre.« Aucun de nous n'a jamais travaillé dans un endroit semblable. On se dit qu'on participe à notre niveau à une histoire qui a débuté il y a plus de quatre siècles ! » s'enthousiasme l'ouvrier, dont la mission est de participer à la restauration de la chambre du roi et de la chapelle, situées respectivement aux 1er et 2e étages. « On ressent quand même quelque chose de spécial en entrant dans ces pièces. C'est une sensation qui sera sans doute décuplée ...