Patrimoine mondial de l'Unesco : il faut sauver le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

Fantomatique et décharnée, sa silhouette se dresse au milieu d'une zone pavillonnaire, sur fond de ciel forcément bas et lourd. Autour, les murs éventrés de briques rouges s'effondrent, rongés par le lierre et le ruissellement, et la toiture a rendu l'âme depuis belle lurette. Une grille, fermée d'une grosse chaîne et barrée d'un « défense d'entrer », en empêche l'accès aux squatteurs et aux gamins du village depuis la prise d'un « arrêté de péril imminent ». « Si ça s'écroule, tant pis. Mais je ne veux pas que ce soit sur la tête d'un gamin », lâche la maire, Nadine Vahé-Mortelette.Car oui, le chevalement de la Fosse 2 à Anhiers (Nord), classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2012 comme 353 autres sites de la région, menace de ruine. Avec les terrils (ces montagnes noires qui jalonnent le territoire), les chevalements, tours de béton ou de fer qui assuraient le lien entre « le fond et le jour », font partie des symboles du paysage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui reconnu mondialement. Celui d'Anhiers, l'un des trois de la sorte encore debout, est aussi le marqueur d'une autre réalité : une partie de ce patrimoine reste en grand danger. Le nerf de la guerre ? Ici, peut-être plus qu'ailleurs, l'argent.« Le temps presse... »« Ce site est un bon exemple, commente Gilles Briand, directeur d'étude à la mission Bassin minier, créée en vue du classement et aujourd'hui chargée du suivi des sites. Il a été fermé en 1958 et appartient depuis à un propriétaire privé, comme beaucoup. Souvent, tout a été démoli. Là, il est encore debout mais il faut entamer des travaux d'urgence. Une première étude a estimé le montant de mise en sécurité autour de 1 million d'euros. Nous n'avons pas encore le financement. Mais nous avons bon espoir : il existe un projet d'activités culturelles et événementielles. À partir de là, je pense que la communauté ...