Patrimoine : le dégel de 21 millions d'euros pour les monuments historiques validé

Le gouvernement avait décidé dans un premier temps d'annuler ce crédit de paiement dans le projet de loi de finances rectificative 2019, une décision fustigée par l'animateur Stéphane Bern, chargé de la mission Patrimoine en péril.

L'animateur Stéphane Bern, chargé de la mission Patrimoine en péril en octobre 2019. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

" On me saborde !", avait réagi Stéphane Bern sur Public Sénat en apprenant la nouvelle : le gouvernement avait décidé d'annuler 25 millions de crédits de paiement pour l'entretien et la restauration des monuments historiques dans le projet de loi de finances rectificative 2019. Le Parlement est finalement revenu sur cette décision mardi 19 novembre.

L'Assemblée et le Sénat ont trouvé un accord pour maintenir 21 millions d'euros de crédits. Les deux chambres expliquent avoir "approuvé le dégel de 21 millions d'euros" qui permettra de "répondre aux demandes des collectivités territoriales concernant l'entretien et la restauration des monuments historiques". Les quatre millions qui manquent représentent de "simples mesures de périmètre" liées à "la masse salariale" et sont sans effet sur le programme " Patrimoines " concerné, assure le Sénat.

"Je salue la décision du Parlement qui a trouvé ce soir un accord global pour maintenir la totalité des crédits 2019 en faveur des patrimoines", a aussitôt réagi le ministre de la Culture Franck Riester sur Twitter.

La taxation du loto du patrimoine encore compensée cette année ?

L'an dernier, la taxation du loto du patrimoine , dont Stéphane Bern avait fait la promotion et qui avait réuni quelque 22 millions d'euros, avait été maintenue par Bercy, mais compensée à la demande de l'animateur. "Je compte bien obtenir le même arbitrage cette année. Je ferai en sorte que soit la compensation des taxes soit pérennisée, soit je demande définitivement l'abrogation de ces taxes sur le loto du patrimoine", a-t-il dit.

"Comme l'an dernier, je confirme que l'État abondera la deuxième édition du Loto du Patrimoine à hauteur des taxes prélevées", a encore répondu favorablement le ministre Franck Riester sur Twitter.

À la veille des Journées du patrimoine, fin septembre, Emmanuel Macron avait salué le succès de la mission menée par Stéphane Bern, qui fait "un énorme travail" pour protéger les bâtiments historiques en péril.