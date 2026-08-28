Patrick Vieira n'est pas encore officiellement sélectionneur du Sénégal

Patrick Vieira devait déjà être en train de préparer sa première liste avec les Lions de la Teranga. Cependant, dix jours après l’annonce de son accord avec la Fédération sénégalaise, l’ancien capitaine des Bleus n’a toujours pas signé son contrat .

Le 18 août, la Fédération avait pourtant annoncé que Vieira avait trouvé un accord avec ses dirigeants pour prendre les commandes du Sénégal. Seule petite subtilité, mais pas franchement anodine : les négociations se poursuivaient . La conférence de presse devant officialiser son arrivée, avait même été finalement annulée.…

AC pour SOFOOT.com