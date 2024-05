information fournie par So Foot • 04/05/2024 à 21:25

Patrick Vieira : « Les joueurs pensent certainement déjà aux vacances »

Pat dérouille.

Strasbourg a subi une troisième défaite d’affilée, ce samedi, sur la pelouse du Havre (3-1). Bien que le maintien du Racing soit désormais assuré, Patrick Vieira n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. Et l’entraîneur alsacien était visiblement plus en forme que ses joueurs pendant le match. « Je suis furieux. On n’a pas le droit d’avoir fait un match aussi pitoyable au niveau de l’attitude, au niveau de l’état d’esprit, au niveau de l’esprit de compétition, c’est quelque chose que moi je ne peux pas supporter. Les joueurs pensent certainement déjà aux vacances » , a-t-il balancé.…

QB pour SOFOOT.com