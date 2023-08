Patrick Vieira : « J’ai hâte que ce mercato se termine »

Cinq jours à trembler.

Auteur d’un but et d’une passe décisive, Jean-Ricner Bellegarde a joué un rôle majeur dans la victoire de Strasbourg contre Toulouse ce dimanche (2-0). Son entraîneur Patrick Vieira s’est, sans surprise, montré élogieux à son égard en conférence de presse, d’autant que JRB avait déjà brillé face à Lyon. « S’il arrive à garder ce rythme, ce sera très bien ! C’est un joueur important pour nous par rapport à son expérience et ses qualités, a salué le champion du monde 1998. Il va nous aider cette saison. » À condition qu’il ne fasse pas ses bagages dans la dernière ligne droite du mercato. « Tant que le marché n’est pas fermé, il y a possibilité à tout. Le message a été très clair, avec lui et d’autres : on veut garder nos meilleurs joueurs et faire une belle saison. Il se sent très bien à Strasbourg, mais j’ai hâte que ce mercato se termine » , a glissé Vieira avec le sourire, en émettant un souhait dans le sens inverse : « On a un gros effectif au niveau du nombre de joueurs, ce sera aussi important d’avoir quelques départs. » …

QB, à La Meinau pour SOFOOT.com