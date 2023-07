Patrick Vieira intronisé à Strasbourg

Une nouvelle ère.

C’était un secret de polichinelle, Patrick Vieira (47 ans) est désormais le nouvel entraîneur du RC Strasbourg, paraphant un contrat jusqu’en 2026, ce dimanche. « L’arrivée de Patrick doit nous permettre de progresser encore et de franchir un cap », s’est réjoui Marc Keller, le président du club alsacien. Un coach expérimenté, qui a entraîné un an et demi en Ligue 1 (Nice 2018-2020), libre depuis le mois de mars et son départ de Crystal Palace.…

AL pour SOFOOT.com