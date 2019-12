Patrick Stefanini : « On ne comprend rien à ce que raconte Jean-Paul Delevoye »

Ah ! Si Alain Juppé avait connu le vélib et le télétravail en 1995? C'est vrai, ce 5 décembre 2019, la France n'a pas été bloquée. Les transports n'ont pas fonctionné, mais les Français ont su s'organiser et trouver des alternatives. Et l'affrontement ? La rue contre le pouvoir, le pouvoir contre la rue et l'usager loin de cette mêlée médiatico-politique. Qu'on est loin, pour l'instant, du décembre de noir de 1995? Et pourtant : un Premier ministre juppéiste, un président distant, des syndicalistes bien organisés et des vacances de Noël qui arrivent. Vite. Des similitudes qui n'échappent pas à l'ancien directeur du cabinet adjoint d'Alain Juppé en 1995, Patrick Stefanini. Mais cette réforme des retraites cache quelque chose de plus profond pour celui qui fut, il y a peu, directeur de campagne de François Fillon : le décrochage de la classe moyenne française. Entretien.Le Point : Alors que les mouvements sociaux ont commencé, on agite le chiffon de 1995. L'analogie est-elle pertinente ?Patrick Stefanini : Il y a évidemment des éléments de similitudes. Les syndicats ont parfaitement joué le coup : nous sommes début décembre et les vacances de Noël arrivent vite, dans quinze jours. Le départ pour les fêtes ou le ski, c'est le 20 décembre, et il faudra bien que les trains circulent. Les syndicats peuvent donc maintenir la pression. Ce qui avait mis le feu aux poudres en 1995, c'est l'annonce par Juppé, alors qu'il avait...