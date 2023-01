Patrick Kisnorbo, à l'Aube d'une nouvelle ère

Avec un nul contre Nantes au stade de l'Aube (0-0) et une victoire à Strasbourg (2-3), Patrick Kisnorbo a réussi ses débuts à la tête de l'ESTAC. L'ancien défenseur n'a de toute façon pas raté grand-chose depuis qu'il a embrassé sa carrière d'entraîneur, à Melbourne City, où il a dirigé avec succès les U20, les féminines et l'équipe masculine.

Fin novembre, Patrick Kisnorbo a quitté le doux printemps australien pour se frotter à l'automne aubois. Une nouvelle tête en Ligue 1 , et même dans l'ensemble des cinq grands championnats européens, puisque aucun Australien n'y avait encore assumé la fonction d'entraîneur. "Paddy", lui, sait un peu plus où il met les pieds. Parce qu'il a retrouvé Erick Mombaerts, conseiller technique de l'ESTAC, dont il a été l'adjoint., qui l'est resté quand Kisnorbo a pris sa succession à Melbourne City, puisque l'Australien lui envoyait les vidéos des matchs pour avoir l'avis du Français. Et même à l'autre bout du monde, le bonhomme avait déjà un œil sur l'ESTAC., confie Florin Bérenguer, qui le côtoyait à Melbourne depuis 2018."Oh là là, Troyes, putain !"Sans se douter qu'il quitterait Melbourne, où il était depuis 2013, pour y poser ses valises à seulement 41 ans, devenant de facto le deuxième entraîneur le plus jeune actuellement en poste dans l'Hexagone.

??????? ???????? est le nouvel entraîneur de l'ESTAC ! Le technicien australien s'engage au club jusqu'en juin .Welcome coach ! Le communiqué https://t.co/uIrENP4L3i #TeamESTAC pic.twitter.com/MvfE01zErS

Forte tête

— ESTAC Troyes (@estac_officiel) November 23, 2022Entraîner, Kisnorbo y pensait déjà bien avant la fin de sa carrière de joueur. Il a commencé à passer ses diplômes, alors qu'il charbonnait encore sur les terrains anglais. Le bonhomme a commencé sa carrière à South Melbourne, puis s'est envolé pour l'hémisphère nord en 2003. Première escale en Écosse, à Heart of Midlothian, puis l'Angleterre, où il oscille entre le Championship et la League One. Il s'y forge