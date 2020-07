Patrick Kanner : "Maracineanu a accepté sa rétrogradation en Ligue 2"

À la suite du remaniement, Roxana Maracineanu est passée du statut de ministre à celui de ministre déléguée. Une glissade qui n'a échappé à personne et qui aura des conséquences sur les liens que l'ancienne nageuse entretient avec les acteurs du football français. Lesquelles ? Tentative de réponse avec Patrick Kanner, ministre des Sports de François Hollande entre 2014 et 2017.

Non, cette forme de relégation n'est pas que protocolaire, puisque passer de ministre à ministre délégué, ça signifie que l'on passe d'un ministre de plein exercice à un ministre rattaché à un autre ministère. Et ce n'est pas n'importe quel ministère. Vous voyez, elle aurait été ministre déléguée auprès du Premier ministre, bon, ça a du sens par rapport aux événements qui nous attendent : les JO, la Coupe du monde 2023 de rugby... Si le Premier ministre s'en était occupé en direct, je suis presque preneur. Mais là, elle est absorbée de fait par le ministre glouton Blanquer, qui a absorbé la jeunesse dès 2017. Maintenant, il absorbe le sport, je ne sais pas ce qu'il va absorber après. Et c'est surtout un immense ministère, où le sport sera portion congrue, alors que jusqu'à présent, on était sur une dynamique de reconnaître le sport presque comme une fonction régalienne au regard du. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un ministre des Sports costaud, y compris pour négocier l'argent à Bercy, eh bien vous considérez le sport comme une matière secondaire.Il faut replacer dans le contexte : elle disait que ce ne serait pas une priorité au déconfinement. Bon, moi je regrette